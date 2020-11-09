В соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине. Такую позицию высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает 9 ноября Укринформ

Ищенко ответил на вопрос, почему в Турции вдруг заговорили о претензиях на Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

При этом она отметила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, которого выберет народ, если действующий лидер Александр Лукашенко согласиться провести новые выборы.

«Мы будем такие вопросы решать, уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», — заявила она.

В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем объявлен Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.