«Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», — сказала Тихановская.
При этом она отметила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, которого выберет народ, если действующий лидер Александр Лукашенко согласиться провести новые выборы.
«Мы будем такие вопросы решать, уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», — заявила она.
В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем объявлен Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.