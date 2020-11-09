Публичное выражение протеста в системе, подобной автократическому режиму Белоруссии, угрожает самому ее существованию. Об этом доцент политологии БГУ Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Белорусский режим — автократический, основанный на видимости всеобщего одобрения действующей власти. Публичное выражение протеста в такой системе воспринимается как крамола и угроза самому ее существованию, особенно если протест массовый. Именно поэтому случившееся за последние месяцы воспринимается здесь как потрясение основ… Бесследно это вряд ли пройдет», — убежден политолог.

Кроме того, по его словам, экономическая подушка безопасности в Белоруссии гораздо более тощая, соответственно, «залить» недовольство деньгами не получится.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

По последним данным, ущерб от уличных беспорядков составляет $500 миллионов (36 миллиардов рублей).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.