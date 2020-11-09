Представители малого и среднего бизнеса перекрыли одну из центральных улиц, протестуя против введения карантина «выходного дня». Об этом 9 ноября сообщает hromadske

Отмечается, что около 700 протестующих собрались у фонтана Садко в центре города. Позже они перекрыли улицу Героев Сумской области. Движение по улице приостановили.

Предприниматели вышли на акцию с плакатами «Save ЧП», «Требуем сохранить бизнес», «Экономика там, где бизнес», «Хотим работать, а не попрошайничать».

Сумы и Сумской район находятся в «красной» карантинной зоне. Остальные районы и города области находятся в «оранжевой». Протестующие перекрыли трассу в Закарпатской области © скриншот видео 112.ua

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тысяч человек. За последние сутки заразились 8,6 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. Также на Украине планируют ввести карантин «выходного дня». Все должно быть закрыто, кроме критической инфраструктуры — магазинов и аптек. Рестораны смогут работать только на вынос.