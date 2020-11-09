Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсуждать с Джо Байденом вопросы борьбы с пандемией, изменениями климата, терроризмом и ограничениями свободной торговли, сообщает РИА Новости 9 ноября

«Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность», — заявила Меркель.

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Меркель напомнила, что Германия и Соединенные Штаты — союзники по блоку НАТО, разделяющие основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права и имеющие общие интересы.

Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.