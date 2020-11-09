«Дружба наших обеих стран доказывала свою ценность на протяжении десятилетий. Многие здесь, как и там, любят эту американо-немецкую дружбу. Это наша общая ценность», — заявила Меркель.
По ее словам, ФРГ и США должны работать совместно и «постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев».
Меркель напомнила, что Германия и Соединенные Штаты — союзники по блоку НАТО, разделяющие основополагающие ценности достоинства личности, демократии и верховенства права и имеющие общие интересы.
Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.