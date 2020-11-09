Украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом проводницы и певицы Верки Сердючки, поделился с журналистами информацией о своей недвижимости, сообщает издание Znaj.ua 9 ноября

По данным СМИ, Данилко живет в Киеве на главной улице столицы — Крещатике. Его квартира расположена в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.

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Андрей Данилко скрывает подробности своей личной жизни. СМИ неизвестно, женат ли он и есть ли у артиста дети.