По данным СМИ, Данилко живет в Киеве на главной улице столицы — Крещатике. Его квартира расположена в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.
Трехуровневые апартаменты звезды находятся на 12-м этаже и имеют выход на большой балкон, с которого открывается вид на город. Известно, что артист также владеет загородным домом под Киевом. Трехэтажное здание огорожено высоким забором, чтобы не привлекать внимания журналистов.
Андрей Данилко скрывает подробности своей личной жизни. СМИ неизвестно, женат ли он и есть ли у артиста дети.