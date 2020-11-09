Украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российской телеведущей Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Новый выпуск журналистки посвящен проблемам экологии. Его она опубликовала у себя в Instagram 9 ноября

В рамках программы Дорн совместно с Собчак прибирался на улицах Москвы. Участвует музыкант в подобных акциях и у себя на родине, поэтому журналистка предложила ему сравнить: чья столица грязнее — России или Украины. Артист уклончиво ответил, что грязно везде одинаково.

«У меня нет никакого грязеизмерителя… Могу сказать, что в том месте, где мы были под Киевом, вынесли шесть пакетов мусора сразу же. Минут 15 нам понадобилось. Так что делайте выводы самостоятельно», — сказал Дорн.

Иван Дорн — украинский музыкант, бывший участник группы «Пара нормальных». Артист известен не только своими произведениями, но и любовью к эпатажу.

В 2015 году Дорн утверждал, что с гонораров, полученных в России, жертвовал средства для украинских военных, воевавших в Донбассе, но позже от этих слов отказался.