В рамках программы Дорн совместно с Собчак прибирался на улицах Москвы. Участвует музыкант в подобных акциях и у себя на родине, поэтому журналистка предложила ему сравнить: чья столица грязнее — России или Украины. Артист уклончиво ответил, что грязно везде одинаково.
«У меня нет никакого грязеизмерителя… Могу сказать, что в том месте, где мы были под Киевом, вынесли шесть пакетов мусора сразу же. Минут 15 нам понадобилось. Так что делайте выводы самостоятельно», — сказал Дорн.
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Пока новостные ленты и соцсети спорят, что важнее: отечественная мастурбация или американская смена власти (?). Я хотела бы отвлечь вас от токсичных инфоповодов и напомнить о реальной мировой трагедии — Экологии. Да, об окружающей среде говорят, но внимание это также постоянно, как взгляды Владимира Соловьева, а в 2020 году, из-за которого в день мы выбрасываем около десятка масок и перчаток, забывать о планете уже не трушно! Поэтому герой нового #осторожнособчак — окружающий мир и мы, его главные враги. Признаюсь, для меня это не совсем привычное амплуа, но на то я и журналист, чтобы каждое мое заявление подкреплялось действием, а поэтому, в выпуске я иду с Ваней Дорном на субботник, получаю ответы на главные вопросы об экопитании и учусь ходить в магазин без вреда для планеты. В программе говорим с классными ребятами, за инициативами которых будущее, ну, а Ваня Дорн — наш предводитель прекрасной ПЛАНЕТЫ будущего, ох, а как он собирает листья…ну, чистый секс, ребят))) Вообще, знаете, заботиться об экологии теперь также сексуально, как читать книги и изобретать вакцины, поэтому и выпуск мы решили назвать именно так: ЭКОСЕКСУАЛЫ. Очень надеемся, что вы после просмотра вы сделаете для себя выводы и, например, уже сегодня вечером на вопрос кассира «пакет нужен?», уверенно ответите «нет!». Кстати, пишите в комментариях, какой именно экофакт выпуска стал для вас открытием и что уже сейчас вы делаете для планеты?)))
Иван Дорн — украинский музыкант, бывший участник группы «Пара нормальных». Артист известен не только своими произведениями, но и любовью к эпатажу.
В 2015 году Дорн утверждал, что с гонораров, полученных в России, жертвовал средства для украинских военных, воевавших в Донбассе, но позже от этих слов отказался.