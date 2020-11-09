Кто бы ни стал президентом США, любить Россию он не будет, а дружба между двумя странами — это давно утраченное понятие в мировой дипломатии, написала актриса Мария Шукшина у себя в «Инстаграм» 7 ноября

«Желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление или так же будем молча есть гамбургеры в «Макдоналдсе»?» — задалась вопросом актриса.

Звезда Ковида: Песни захворавших славян © REUTERS, Gleb Garanich

По ее мнению, национальной идеей для россиян должно стать мировоззрение славянофилов, согласно которому для развития и роста России следует продвигать ее самобытность и славянское православие.

«Да, искренне озвучу: я славянофил и знаю, что только православный путь поможет России-матушке выжить в этом мировом хаосе и безумии», — добавила актриса.

Она также процитировала своего отца, известного советского актера и режиссера Василия Шукшина, который сказал, что «У России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный».