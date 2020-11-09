«Желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление или так же будем молча есть гамбургеры в «Макдоналдсе»?» — задалась вопросом актриса.
Она также предложила бойкотировать «Макдак как колыбель западной демократии».
По ее мнению, национальной идеей для россиян должно стать мировоззрение славянофилов, согласно которому для развития и роста России следует продвигать ее самобытность и славянское православие.
«Да, искренне озвучу: я славянофил и знаю, что только православный путь поможет России-матушке выжить в этом мировом хаосе и безумии», — добавила актриса.
Она также процитировала своего отца, известного советского актера и режиссера Василия Шукшина, который сказал, что «У России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный».