Демократы продвигают «размытую» повестку, более понятную Европе, чем России, которой удобно защищать свои интересы, понимая чужие. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

«У дедушки деменция»: Мирзаян рассказал, чем победа Байдена в США грозит России © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Рар отметил, что России всегда было легче с республиканцами, которые строили свою дипломатию в отношении Москвы по принципу национальных интересов. Демократы же, по его словам, выстраивают свою повестку, исходя из таких категорий, как права человека и либеральные ценности.

По мнению политолога, когда у руководства государств мораль начинает преобладать над внешнеполитическими интересами, страны превращаются в «учителей, которые наказывают учеников за плохое поведение».

«Это приведет к ухудшению отношений между Америкой и Россией… К России, к сожалению, еще с 90-х годов сформировался такой подход, чтобы Россия была не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира. Эта повестка дня вернется при президентстве Байдена, потому что те люди, которые были во власти еще при [Билле] Клинтоне и при [Бараке] Обаме, вернутся на руководящие посты и только этим и будут заниматься», — заявил Рар.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.