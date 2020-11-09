Уроженка Закарпатской области, украинская певица Руслана поделилась с подписчиками информацией о том, что давно знакома с кандидатом в президенты Джо Байденом, и поздравила его с победой у себя в Instagram 8 ноября

«Я имела возможность лично общаться с Джо Байденом весной 2014 года. Наш разговор, который длился около получаса, навсегда оставил невероятные дружеские воспоминания. Нас объединяют мировоззренческие ценности и демократические идеи будущего. Я верю в успех его идей для Америки, и я поздравляю его с этой победой», — написала Руслана.

Байден озвучил свой первый шаг после победы на президентских выборах США - СМИ © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

«Так нет еще же победы, надеюсь и не будет, иначе хана Штатам», «Смешно читать, друзья, он о тебе даже не подумал, как тебя зовут, при встрече, а после встречи вообще не задумался, кто она», — ответили пользователи.

Певица Руслана, по паспорту Руслана Лыжичко, — украинская певица, победительница конкурса песни «Евровидение» в 2004 году.