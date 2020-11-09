Украинцы, требующие, чтобы Верховная Рада приняла закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения, в знак протеста перекрыли трассу Киев-Чоп в Закарпатской области. Об этом 9 ноября сообщает «112 Украина»

На Западной Украине жители перекрыли трассу, требуя отремонтировать дороги © ТСН

Образовалась очередь из полусотни автомобилей. Активисты пропускают только машины медицинской помощи и полиции. Люди собираются перекрывать дороги, пока правительство не примет соответствующий законопроект.

Год назад Рада приняла закон о введении электронного чека. Тогда же депутаты выступили за введение возврата средств в случае незаконно выданного чека. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внедрении программных регистраторов расчетных операций (РРО), электронных чеков и кешбека покупателям за незаконно выданный чек. Закон увеличивает ответственность за нарушения при продаже товара.

С 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только предприниматели, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг, но и те, кто не работает с наличными.