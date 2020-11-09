Песков отметил, что в данный момент ожидается юридическое оспаривание итогов выборов.
«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается», — сказал он.
В связи с этим в Кремле считают корректным дождаться официального объявления итогов выборов.
Песков также отметил, что на предыдущих президентских выборах в США никаких заявлений об оспаривании результатов голосования в суде не было.
Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.