Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава российского государства Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена нет, пишет РИА Новости 9 ноября

Песков отметил, что в данный момент ожидается юридическое оспаривание итогов выборов.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается», — сказал он.

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Песков также отметил, что на предыдущих президентских выборах в США никаких заявлений об оспаривании результатов голосования в суде не было.

Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.