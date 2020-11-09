Так как белорусская экономика критически зависима от российских дотаций, от поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусов. Об этом зампредседателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, чем чреват для экономики Белоруссии отрыв от России © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

«Белорусская экономика тотально и критически зависима от российских дотаций, преференций, от особых хозяйственных связей с Российской Федерацией. От ситуации в России и от поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусских граждан», — заявила Мирсалимова.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

По последним данным, ущерб от уличных беспорядков составляет $500 миллионов (36 миллиардов рублей).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.