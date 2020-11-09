Певец Филипп Киркоров заступился за нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу, на которого набросились хейтеры за видео инстимного характера, попавшее в сеть. Свое мнение Киркоров высказал в Instagram 9 ноября

Киркоров начал свой пост с того, что заслуги нападающего «Зенита» сложно недооценить на домашнем чемпионате мира по футболу и в популяризации этого вида спорта в стране.

«Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Пора осуждать тех, кто публикует видео», — написал Киркоров.

Виктория Боня заявила, что на «подвиг» Дзюбу вдохновила именно она — видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сейчас все, кто был не в курсе ситуации, пошли гуглить, что же там такое», «В таком случае мужики запускайте флэшмоб #яМыДзюба, снимайте себя», «Поддержи Дзюбу! Выложи своё видео», — ответили Киркорову подписчики.

В числе первых на пост певца отреагировала Наташа Королева, которая согласилась с высказыванием коллеги и в очередной раз заявила, что на медийных персон «охотятся мошенники, чтобы монетизировать любую ситуацию нашей жизни».

Артем Дзюба — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. После секс-скандала спортсмена лишили капитанской повязки.