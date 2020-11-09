Киркоров начал свой пост с того, что заслуги нападающего «Зенита» сложно недооценить на домашнем чемпионате мира по футболу и в популяризации этого вида спорта в стране.
«Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Пора осуждать тех, кто публикует видео», — написал Киркоров.
Всем нападающим на Дзюбу поп-исполнитель посоветовал вспомнить слова Шекспира «Грехи других судить Вы так усердно рветесь, Начните со своих и до чужих не доберетесь».
«Сейчас все, кто был не в курсе ситуации, пошли гуглить, что же там такое», «В таком случае мужики запускайте флэшмоб #яМыДзюба, снимайте себя», «Поддержи Дзюбу! Выложи своё видео», — ответили Киркорову подписчики.
В числе первых на пост певца отреагировала Наташа Королева, которая согласилась с высказыванием коллеги и в очередной раз заявила, что на медийных персон «охотятся мошенники, чтобы монетизировать любую ситуацию нашей жизни».
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Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность. «Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.»©️Уильям Шекспир
Артем Дзюба — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. После секс-скандала спортсмена лишили капитанской повязки.