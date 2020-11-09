Если Джо Байден победит на президентских выборах США, то экс-президент Украины Петр Порошенко негласно станет его «любимой женой» в этой стране. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Рудяков отметил, что в украинском политическом классе есть группы, которые ориентированы на определенные центры силы в американском истеблишменте, поэтому, по его мнению, как только будут объявлены результаты выборов в США, некоторые из этих групп попробуют воспользоваться моментом и продвинуть свои интересы в политическом и экономическом процессе на Украине, «ссылаясь на то, что, как в селе говорят, "наши в городе победили"».

«Этого следует ожидать в первую очередь от Петра Порошенко, потому что если побеждает Байден, то Порошенко негласно, но становится "любимой женой" Байдена в Украине… И если он возьмется за такой проект, я думаю, что к нему присоединятся некоторые из тех групп, которые от него дистанцировались, когда он проиграл. Для [президента Владимира] Зеленского это может быть небезопасно, потому что он и так не очень контролирует власть», — отметил политолог.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.