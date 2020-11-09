Несмотря на то что Донецкая область вошла в «красную зону», рынки и общественный транспорт там продолжают работать. Об этом 9 ноября сообщил телеканал «112 Украина»

«Относительно ограничений, которые будут действовать по городам, в целом руководство города обратилось к горожанам и Славянска, и Краматорска. Сообщили о том, что они отстояли право предпринимателей заниматься торговой деятельностью, и пока в этих городах ничего не закрывается из объектов торговли, рынков, ТЦ. Также не прекращается работа общественного транспорта", — сказал корреспондент.

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В Славянске до сих пор продолжаются осенние каникулы.

Детские сады продолжают работать.