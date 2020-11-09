«Относительно ограничений, которые будут действовать по городам, в целом руководство города обратилось к горожанам и Славянска, и Краматорска. Сообщили о том, что они отстояли право предпринимателей заниматься торговой деятельностью, и пока в этих городах ничего не закрывается из объектов торговли, рынков, ТЦ. Также не прекращается работа общественного транспорта", — сказал корреспондент.
При этом школы в Краматорске перешли на дистанционное обучение, кроме начальных классов.
В Славянске до сих пор продолжаются осенние каникулы.
Детские сады продолжают работать.