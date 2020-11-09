«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — подписала ведущая ролик, где она танцует полуобнаженная.
Сам нападающий «Зенита» выпустил видео, где сказал, что он не идеальный человек и допускает ошибки, и поблагодарил всех, кто его поддержал.
Скандальное секс-видео с участием футболиста появилось в сети 7 ноября. В ролике Дзюба удовлетворял сам себя. По одной из версий, видео это старое и было записано в 2019 году.
После шумихи в соцсетях главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи и лишил Дзюбу капитанской повязки.
По итогам предыдущего сезона футболист стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.