Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отреагировала на видео интимного характера футболиста Артема Дзюбы. Ведущая пошутила, что на «подвиг» спортсмена сподвигло ее видео, которое она опубликовала 8 ноября в Instagram

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — подписала ведущая ролик, где она танцует полуобнаженная.

Сам нападающий «Зенита» выпустил видео, где сказал, что он не идеальный человек и допускает ошибки, и поблагодарил всех, кто его поддержал.

Скандальное секс-видео с участием футболиста появилось в сети 7 ноября. В ролике Дзюба удовлетворял сам себя. По одной из версий, видео это старое и было записано в 2019 году.

После шумихи в соцсетях главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи и лишил Дзюбу капитанской повязки.

По итогам предыдущего сезона футболист стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.