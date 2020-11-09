Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы. Кроме того, американское издание Politico уже назвало кандидатов на ключевые должности в новой администрации.
По мнению Бондаренко, смена персоналий в Белом доме не повлияет на ситуацию в Белоруссии.
«Влияние Соединенных Штатов в самой Белоруссии достаточно минимизировано, нет отношений на уровне послов на сегодняшний день. У Лукашенко были некоторые поползновения в сторону налаживания отношений с республиканцами, но эти отношения разладились. У демократов нет традиционных рычагов воздействия на белорусскую элиту», — пояснил он.
Поэтому, по мнению политолога, продолжится стимулирование белорусской оппозиции извне, но внутренних структур, оппозиционных президенту Александру Лукашенко, встроить не удастся.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.