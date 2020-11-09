У демократов нет традиционных рычагов воздействия на белорусскую элиту, поэтому вне зависимости от результатов выборов в США ситуация в Белоруссии не изменится. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Американские СМИ назвали кандидатов на ключевые должности в Администрации Байдена © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

По мнению Бондаренко, смена персоналий в Белом доме не повлияет на ситуацию в Белоруссии.

«Влияние Соединенных Штатов в самой Белоруссии достаточно минимизировано, нет отношений на уровне послов на сегодняшний день. У Лукашенко были некоторые поползновения в сторону налаживания отношений с республиканцами, но эти отношения разладились. У демократов нет традиционных рычагов воздействия на белорусскую элиту», — пояснил он.

Поэтому, по мнению политолога, продолжится стимулирование белорусской оппозиции извне, но внутренних структур, оппозиционных президенту Александру Лукашенко, встроить не удастся.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.