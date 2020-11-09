Комментируя эту задержку, агентство отметило, что Болсонару и Обрадор находятся в дружественных отношениях с президентом Дональдом Трампом.
Как пишет AP, Болсонару, которого некоторые называют «тропическим Трампом», никак не высказался по поводу поражения главы американского государства, при этом его сыновья активно поддерживали Трампа в социальных сетях.
Обрадор напрочь отказался поздравлять Байдена, решив дождаться итогов судебных разбирательств по голосованию.
«Президент Трамп очень уважал нас, и мы достигли очень хороших соглашений, мы благодарим его за то, что он не вмешивался и уважал нас», — цитирует агентство словам Обрадора.
Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.