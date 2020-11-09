Президент Бразилии Жаир Болсонару и его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор не спешат поздравлять кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах, сообщает Associated Press 9 ноября

Комментируя эту задержку, агентство отметило, что Болсонару и Обрадор находятся в дружественных отношениях с президентом Дональдом Трампом.

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Обрадор напрочь отказался поздравлять Байдена, решив дождаться итогов судебных разбирательств по голосованию.

«Президент Трамп очень уважал нас, и мы достигли очень хороших соглашений, мы благодарим его за то, что он не вмешивался и уважал нас», — цитирует агентство словам Обрадора.

Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.