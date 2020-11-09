Полный локдаун из-за пандемии коронавируса будет трудно перенести малому и среднему бизнесу на Украине, поэтому ведомство предлагает ввести в стране так называемый карантин выходного дня. Об этом 9 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, кроме коронавируса на Украине плохо сложилась ситуация с экономикой.

«Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня», — заявил он.

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Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тысяч человек. За последние сутки заразились 8,6 тыс. украинцев.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.