По его словам, кроме коронавируса на Украине плохо сложилась ситуация с экономикой.
«Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня», — заявил он.
По этой причине по субботам и воскресеньям могут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, заправки, а также ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос. Остальные магазины и торговые центры будут рекомендовать не открывать в выходные дни.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тысяч человек. За последние сутки заразились 8,6 тыс. украинцев.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.