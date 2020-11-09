Сегодня главным интересом и конкурентом США является Китай, а Европа воспринимается ими как трофей, поэтому политика Штатов в отношении ЕС в ближайшее время не изменится. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

В Германии призвали ЕС «поставить границы» попыткам США захватить европейский рынок © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По мнению Рара, даже если Байден победит, политика США в отношении Европы не изменится. Он, как и экс-президент Барак Обама, будет «гладить европейцев по головке», но не отступит от новых принципов Америки, убежден эксперт.

«Они (США. — Ред.) воспринимают Европу как трофей в трех выигранных ими войнах (Первая мировая, Вторая мировая и холодная война), но Европа уже не настолько интересна им. Сегодня главный вызов для Америки — это Китай. Им нужно сделать все, чтобы Азия полностью не попала под контроль китайцев. Так же как они боялись, что во время холодной войны вся Европа окажется под контролем Советского Союза», — пояснил политолог.

Поэтому, по его мнению, европейцам при Байдене все равно придется добиваться независимости от Америки, хотя и не так скоро, как пришлось бы при действующем президенте Дональде Трампе.

Ранее Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.