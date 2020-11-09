Белорусские власти обрадовались обострению ситуации в Польше, так как увидели в этом возможность отвлечь внимание белорусов от кризиса в собственной стране. Об этом зампредседателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Аборты и не только. Как проходят рекордные протесты в Польше © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Протестам в Польше, как мне видится, радуется только белорусский официоз, которому удобно отвлечь внимание обывателей от кризиса в своей стране, от причин недовольства простых граждан, от анализа неприглядной политической ситуации, от поиска путей достижения гражданского согласия. Удобно, знаете ли, показать, что "там хуже", а значит, можно и у нас "усилить давление, закрутить гайки" и т.п.», — отметила Мирсалимова.

При этом она подчеркнула, что белорусский политический кризис не исчезнет сам собой из-за того, что в Польше началась «вакханалия». По словам политика, глупо довольствоваться тем, что ситуацию в Белоруссии, «по сути, спас российский лидер».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.