В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Манифестанты перекрывали дороги, а в Варшаве полиции пришлось вмешаться в одну из таких акций, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.
«Протестам в Польше, как мне видится, радуется только белорусский официоз, которому удобно отвлечь внимание обывателей от кризиса в своей стране, от причин недовольства простых граждан, от анализа неприглядной политической ситуации, от поиска путей достижения гражданского согласия. Удобно, знаете ли, показать, что "там хуже", а значит, можно и у нас "усилить давление, закрутить гайки" и т.п.», — отметила Мирсалимова.
При этом она подчеркнула, что белорусский политический кризис не исчезнет сам собой из-за того, что в Польше началась «вакханалия». По словам политика, глупо довольствоваться тем, что ситуацию в Белоруссии, «по сути, спас российский лидер».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.