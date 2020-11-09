Украинское руководство обладает окном возможностей для решения конституционного кризиса без оглядки на США. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Чем дальше, тем хуже. Украина катится от конституционного кризиса к парламентскому © пресс-служба президента Украины Джо Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

«Даже если победит Байден, придется ждать месяца два-три, пока он вступит в полномочия. Я бы так сильно это (решение конституционного кризиса на Украине — ред.) не привязывал [к выборам в США]. У руководства Украины есть окно возможностей, чтобы решить свои вопросы без оглядки на США. Я бы это все не сводил к одному знаменателю», — сказал Молчанов.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.