По словам исследователей, определенное ухудшение когнитивных показателей отмечалось даже у людей без явных симптомов заболевания.
При этом независимые эксперты призывают скептически относиться к результатам исследования Имперского колледжа Лондона, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19.
Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.
Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий. Когнитивные нарушения — это снижение памяти, умственной работоспособности.