COVID-19 может нанести вред головному мозгу. В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на 10 лет, заявили на днях ученые из Имперского колледжа Лондона, передает Alkhaleej Today

Украинку после кровоизлияния в мозг польский работодатель выбросил на улицу © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

При этом независимые эксперты призывают скептически относиться к результатам исследования Имперского колледжа Лондона, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19.

Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий. Когнитивные нарушения — это снижение памяти, умственной работоспособности.