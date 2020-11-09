«Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша бессимптомно заболела коронавирусом, но поняла это только тогда, когда потеряла обоняние. Об этом она рассказала в Instagram 8 ноября

«Ровно неделю назад, вечером, я обнаружила, что потеряла обоняние. Сразу решила сдать тест, увы, COVID-19 не прошел мимо меня. Где я могла его подцепить, до сих пор для меня загадка», — рассказала модель.

Минздрав Украины указал номер телефона обычного киевлянина вместо справочной по коронавирусу © zik.ua

«Мисс Украина – 2019» призвала подписчиков не относиться халатно к своему здоровью, так как в стране ежедневно фиксируется большое количество новых зараженных. Так, за последние сутки это число превысило 8 тысяч человек, а всего с момента начала пандемии 8,5 тысячи человек на Украине умерли от COVID-19.

Первый раз Маргарита Паша участвовала в конкурсе «Мисс Украина» в 2015 году, но победить ей удалось только в 2019-м. Чуть позже девушка попала в скандал, когда отказалась давать интервью на украинском языке, а на вопрос «Чей Крым?» ответила: «Крым — всех людей», что вызвало бурю негодования среди националистов.