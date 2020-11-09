«Ровно неделю назад, вечером, я обнаружила, что потеряла обоняние. Сразу решила сдать тест, увы, COVID-19 не прошел мимо меня. Где я могла его подцепить, до сих пор для меня загадка», — рассказала модель.
По ее словам, если бы не потеря обоняния, то она бы и не поняла, что заболела коронавирусом, потому что ни температуры, ни насморка, ни кашля не было. Правда, девушка уточнила, что тело ломило и первые дни постоянно хотелось спать.
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Огромное количество людей меня потеряло, мне очень приятно, что вы заметили мое отсутсвие, спасибо большое, за заботу)🙏🏻 Ровно неделю назад, вечером, я обнаружила, что потеряла обоняние (,сразу решила сдать тест, увы, COVID-19 не прошёл мимо меня ((Где я могла его подцепить до сих пор для меня загадка (Если бы не потеря обоняния, я и представить не могла, что заболела 🤷🏼♀️ Температура 36,6,отсутсвие кашля, насморка и т.д Немного ломило тело и первые 3 дня постоянно хотелось спать. Очень надеюсь на следующей недели получить отрицательный тест 🤞🏻. Вчера у нас был антирекорд (10746 человек)!!!🆘 Увы, многие из нас очень халатно относятся к COVID-19, так как переносят его почти бессимптомно, давайте наконец-то перестанем думать только о себе, есть огромное количество людей, которые находятся в группе риска. Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с COVID-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того-никто ни за кого не решит эту проблему ☝🏻. Проскочить не удастся. Настало время личной отвественности каждого!!!☝🏻 Я призываю всех к ответсвенности и благоразумию! Давайте соблюдать все меры!🙏🏻
«Мисс Украина – 2019» призвала подписчиков не относиться халатно к своему здоровью, так как в стране ежедневно фиксируется большое количество новых зараженных. Так, за последние сутки это число превысило 8 тысяч человек, а всего с момента начала пандемии 8,5 тысячи человек на Украине умерли от COVID-19.
Первый раз Маргарита Паша участвовала в конкурсе «Мисс Украина» в 2015 году, но победить ей удалось только в 2019-м. Чуть позже девушка попала в скандал, когда отказалась давать интервью на украинском языке, а на вопрос «Чей Крым?» ответила: «Крым — всех людей», что вызвало бурю негодования среди националистов.