Он отметил, что поведение американцев по отношению к Украине определяется политикой Вашингтона на российском направлении, а РФ в США воспринимается как противник. Так было всегда и останется вне зависимости от того, выиграет демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп, подчеркнул эксперт.
«В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние шесть лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но в принципе политика останется такой же», — заявил Рудяков.
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.