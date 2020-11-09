Внешняя политика США в отношении Украины не определяется личностью президента - она стабильна и инерционна. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байден или республиканец Дональд Трамп, подчеркнул эксперт.

«В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние шесть лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но в принципе политика останется такой же», — заявил Рудяков.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.