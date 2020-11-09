Кто бы ни победил в США, Украина, избрав для себя роль подчиненного объекта в отношениях с Вашингтоном, в любом случае окажется в незавидной ситуации. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дональда] Трампа Украина станет разменной картой в больших геополитических играх. В случае победы [демократа Джо] Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов. Поэтому не особенно приходится надеяться на то, что победа Трампа или Байдена принесет счастье Украине», — отметил политолог.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.