Известный венгерский политолог Ласло Кемени считает, что окончательно говорить о результатах президентских выборах в США нельзя будет еще до середины декабря. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк Джо Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

По мнению Кемени, процесс выборов продолжается и говорить о результате пока не следует, так как будет еще много юридических и иных спорных вопросов.

«Сейчас американское телевидение показывает подготовку и со стороны демократов, и со стороны республиканцев к действиям в случае, если не их лидер выиграет. Будут столкновения, это 100%. Результат может быть долгое время неизвестен», — сказал политолог.

Он отметил, что официально процесс может продолжаться до 8 декабря — до окончания подсчета письменных почтовых результатов, а принимать решение коллегия выборщиков будет 14 декабря.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.