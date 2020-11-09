Получившая известность как любовница стриптизера Тарзана, с которой он изменил своей супруге Наташе Королевой, Анастасия Шульженко рассказала своим подписчикам о том, что начала свой творческий путь в качестве певицы и похвасталась, что уже записала первый трек. Пост об этом она выложила на своей странице в Instagram 8 ноября

«Совсем недавно я обещала, что будет бомба! Так вот, пока у меня постельный режим, моя команда времени не теряла и уже прислала мне мою дебютную песню! Это шедевр. Кстати, совсем скоро состоится закрытая презентация», — написала Шульженко.

Драйв и азарт: Королева и Тарзан отреагировали на интимное видео Дзюбы © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Метод раскрутки понятен», «Песня-то поди про Тарзана? Ответочка Каролихе на "красную помаду"? Молодец Настька, все сливки снимаешь из этой истории», «Вы, конечно, извините, но на мой взгляд лучше не делайте розыгрыш, а то придут любители Глушко, да Порывай и не дай бог кислоты в лицо плеснут или ещё что сделают, сами же говорили угрозы Вам посылали», — написали подписчики.