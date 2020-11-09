«Совсем недавно я обещала, что будет бомба! Так вот, пока у меня постельный режим, моя команда времени не теряла и уже прислала мне мою дебютную песню! Это шедевр. Кстати, совсем скоро состоится закрытая презентация», — написала Шульженко.
Она также поинтересовалась у поклонников стоит ли на это мероприятие разыграть приглашение на двоих.
«Метод раскрутки понятен», «Песня-то поди про Тарзана? Ответочка Каролихе на "красную помаду"? Молодец Настька, все сливки снимаешь из этой истории», «Вы, конечно, извините, но на мой взгляд лучше не делайте розыгрыш, а то придут любители Глушко, да Порывай и не дай бог кислоты в лицо плеснут или ещё что сделают, сами же говорили угрозы Вам посылали», — написали подписчики.
Кстати, среди комментариев был и один от нового знакомого Шульженко Венцеслава Венгржановского, который спросил пригласит ли его новоиспеченная певица на эту закрытую вечеринку.