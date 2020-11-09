По его словам, существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.
Также Картер отметил, что глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.
Министр добавил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.