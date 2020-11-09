Глобальный экономический кризис из-за пандемии коронавируса может привести к мировой войне. Об этом 8 ноября заявил британский министр обороны Ник Картер, передает Sky News

Кризис и коронавирус дает Украине шанс, но она его упустит – политолог Чаплыга © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Картер отметил, что глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

Министр добавил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.