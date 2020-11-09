Бывший депутат Верховной Рады и экс-глава городской администрации Киева (КГГА) Владимир Бондаренко обратился в полицию после конфликта с врачом в частной клинике «Добробут». Об этом он сообщил 8 ноября на своей странице в Facebook

Угодивший в языковой скандал днепровский профессор осудил политику Украины © politeka.net

«Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят», — написал Бондаренко.

Политик заявил, что попытался уйти из кабинета.

«Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к двери. В спину я почувствовал оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда. На регистрации я попросил дать мне жалобную книгу, но получил какой-то непрошитый и непронумерованный блокнот, который можно просто выбросить», — возмутился бывший мэр.

Он добавил, что был вынужден обратиться в полицию, в соответствующий департамент КГГА и Ассоциацию медиков Украины.

За несколько часов до инцидента Бондаренко опубликовал в Facebook стихотворение Гёте на русском языке.

Бондаренко — украинский политик. Депутат Киевского городского совета VII созыва (с 5 июня 2014 года), глава КГГА в 2014 году, народный депутат Украины II, III, IV, VI и VII созывов. Кандидат наук по государственному управлению.

Хирург Вадим Елизаров, который, по словам Бондаренко, фигурирует в инциденте, был участником событий Майдана, а также поехал добровольцем в Донбасс, где оказывал помощь пострадавшим украинским силовикам в составе 59-го мобильного госпиталя из Винницы.