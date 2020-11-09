«Система работает независимо от имени очередного американского президента. Протесты в Беларуси, равно как и в других странах, будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута и не произойдет смена власти. Либо когда станет очевидным, что миссия провалена и нужно придумывать новый "креативный план" раскачки гражданского общества», — заявила она.
Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
Тем временем и в Белоруссии продолжаются протесты, которые начались там после президентских выборов 9 августа. Согласно обнародованным результатам ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, однако оппозиция считает, что победа принадлежит Светлане Тихановской. Ряд государств не признали легитимность президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.