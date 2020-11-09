На Украине есть силы, которые ставили на Дональда Трампа, и силы, которые ставили на Джо Байдена, но победа кого-то из них не сильно повлияет на межгосударственные отношения. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк Петр] Порошенко будет в восторге от победы Байдена. Он считает, что тот поможет ему укрепиться в украинской политике», — отметил он.

В то же время для президента Владимира Зеленского, по мнению Молчанова, текущая ситуация наиболее опасна, так как он и Байдена не поддерживал, но и с Трампом коммуникацию не выстроил.

Ранее демократ Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.