«О каких-то демократических принципах и процедурах тут не может быть и речи, потому что уже сейчас вскрылись <…> колоссальные системные нарушения в избирательном процессе, в подсчете голосов, в процедуре голосования, вот это почтовое голосование. Как Ленин учил почту брать, чтобы делать революцию, так сейчас демократы взяли почту для того, чтобы сфальсифицировать выборы», — отметил эксперт.
При этом он считает, что и со стороны республиканцев тоже «не все чисто».
Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.