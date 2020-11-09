Новый тип коронавируса SADS-CoV, поражающий клетки кишечника, обнаружен в Китае. Соответствующее исследование вируса провели американские ученые, а результаты его были опубликованы в журнале PNAS 8 ноября

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Биологам из Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилл удалось заразить им культуры человеческих клеток. Таким образом они доказали, что новый вирус опасен и для людей.

Кроме того, как отмечают ученые, удалось определить, что от летучих мышей к свиньям вирус перешел еще в 2016 году. Речь идет об альфа-коронавирусе, в отличие от COVID-19, который является бета-коронавирусом.

«Данные исследований доказывают, что SADS-CoV имеет широкий спектр и обладает внутренним потенциалом к распространению между животными и людьми. Эффективный рост вируса в первичных клетках легких и кишечника человека указывает, что SADS-CoV — потенциальный новый коронавирус повышенного риска», — заявили ученые.

Отмечается, что биологи также проверили и лечение болезни от SADS-CoV. По их данным, «Ремдесивир», который сейчас используют в тяжелых случаях COVID-19, «эффективно блокировал» репликацию rSADS-CoV в пробирке.