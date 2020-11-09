Министерство обороны Азербайджана объявило о взятии некоторых рубежей в Нагорном Карабахе. Об этом 8 ноября сообщили в Telegram ведомства

Армения обвинила Азербайджан в использовании запрещенного оружия с белым фосфором в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По версии Баку, в результате наступления противнику были нанесены тяжелые удары.

«На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи», — говорится в материале.

В качестве доказательств Баку прикрепило к посту спутниковые кадры с места сражений. В ночь на 9 ноября боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, отметили военные.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. С тех пор Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.