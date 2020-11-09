Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания 8 ноября отреагировала на итоги выборов лидера страны в своем Twitter-аккаунте

СМИ предрекли потерю Трампом не только Белого дома, но и жены Мелании © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

«Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности», — написала она.

The American people deserve fair elections. Every legal — not illegal — vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

На днях сообщалось, что Мелания Трамп собралась развестись с мужем после оглашения результатов выборов в США. По данным Daily Mail, бывшая помощница семьи Омароса Маниголт-Ньюман утверждала, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. Другая помощница, Стефани Волкофф, в свою очередь, рассказала, что все 15 лет их брака фактически были сделкой и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

В субботу стали известны результаты выборов в США. Демократ Джо Байден, набравший 290 при необходимых 270 голосов выборщиков, которые обеспечили тем самым ему победу, провозгласил себя избранным президентом. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым пожилым американским лидером.