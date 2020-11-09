«Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — сказал Цеков.
Он напомнил, что земли Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.
«На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю», — объяснил сенатор.
Накануне в Одессе прошла акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы «Деколонизация Украины» Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.