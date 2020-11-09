Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости

Украинские националисты вновь ополчились против памятника Екатерине II в Одессе © Дмитрий Григорьевич Левицкий. «Портрет Екатерины II»

Он напомнил, что земли Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

«На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю», — объяснил сенатор.

Накануне в Одессе прошла акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы «Деколонизация Украины» Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.