Условное «прозападное лобби» и «соросята» наверняка будут в восторге от победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на выборах в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Для Зеленского эта ситуация наиболее опасна, потому что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить. В целом же я не думаю, что эти выборы как-то принципиально повлияют на межгосударственные отношения», — сказал политолог.

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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 290 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.