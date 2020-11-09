По его словам, победа Байдена обрадует экс-президента Украины Петра Порошенко, который считает, что новый президент США поможет ему укрепиться в украинской политике.
«Для Зеленского эта ситуация наиболее опасна, потому что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить. В целом же я не думаю, что эти выборы как-то принципиально повлияют на межгосударственные отношения», — сказал политолог.
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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 290 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.