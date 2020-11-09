В украинском политическом классе есть группы, которые ориентированы на определенные центры силы в американском истеблишменте, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Павел Рудяков

Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов © REUTERS, Mark Makela

«Этого следует ожидать в первую очередь от Петра Порошенко, потому что если побеждает Байден, то Порошенко негласно, но становится «любимой женой» Байдена в Украине. А Петр Алексеевич умеет включать вот эти «понты». И если он возьмется за такой проект, я думаю, что к нему присоединятся некоторые из тех групп, которые от него дистанцировались, когда он проиграл. Для Зеленского это может быть небезопасно, потому что он и так не очень контролирует власть», — рассказал эксперт.

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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.