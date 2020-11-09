Супруга российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало Дарина Эрвин снялась в полнометражной версии сериала «Мажор». Об этом сообщил на днях Starhit

В сети появился трейлер боевика на основе российского сериала «Мажор». Из-за обилия сцен с гонками картину заранее прозвали русским «Форсажем».

Кроме того, судя по тизеру, зрителей ждут сцены с перестрелками и погонями. На финальных кадрах видео в автомобиле рядом с главным героем, которого играет Павел Прилучный, можно увидеть жену Цекало. При этом Цекало является продюсером фильма.

«Блин… жена Цекало в машине… поняяятно», «"Мажор" был совсем про другое. Без Разумовской и Аксеновой это будет комедийным "боевиком"», «Я так понял, что в конце они полетят на Марс», «Жду не дождусь», — разделились мнения комментаторов к видео в YouTube.

Лолита похвасталась роскошным подарком от Цекало © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Дарину Эрвин (Сапарову) известно, что она родилась в Казахстане в 1991 году. Работала моделью, сделала несколько пластических операций.

Цекало и Эрвин заключили брак в 2019 году, после развода Цекало с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой.

Павел Прилучный родился в Казахстане, прославился в юности после съемок в сериале «Закрытая школа». Позднее стал звездой сериала «Мажор». Расстался с женой Агатой Муцениеце, закрутил роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, но расстался и с ней.