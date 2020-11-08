«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов», — написал Ткаченко.
Глава Минкульта считает необходимым разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить базовую инфраструктуру. Кроме того, Ткаченко предлагает разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.
В минувшем году зону вокруг ЧАЭС посетило рекордное количество туристов — около 75 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский пообещал превратить зону в «туристический магнит» и точку экономического роста страны.
Популярность «радиоактивного туризма» возросла после выхода на экраны мини-сериала компании HBO «Чернобыль».