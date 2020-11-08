В список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть объекты, которые находятся в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. С таким предложением 8 ноября в Facebook выступил глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов», — написал Ткаченко.

ЧАЭС разберут по кирпичику. Экономическая подоплека сериала «Чернобыль» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В минувшем году зону вокруг ЧАЭС посетило рекордное количество туристов — около 75 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский пообещал превратить зону в «туристический магнит» и точку экономического роста страны.

Популярность «радиоактивного туризма» возросла после выхода на экраны мини-сериала компании HBO «Чернобыль».