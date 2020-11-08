Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп, посоветовал своему тестю Дональду Трампу смириться с поражением на выборах президента США. Об этом 8 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN

«Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа и его старший советник, предложил президенту признать поражение на выборах, сообщили два источника CNN», — говорится в сообщении.

Реакция Трампа на совет Джареда Кушнера пока неизвестна.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 290 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.