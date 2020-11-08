Мужчине, который зарезал двух человек и ранил еще восьмерых на улице в Кривом Роге, официально сообщили о подозрении. Об этом 8 ноября в Telegram сообщил Офис генпрокурора Украины

Зеленский назвал «абсолютным терроризмом» убийства в Кривом Роге © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Кривом Роге «абсолютным терроризмом».

Задержанного подозревают в умышленном убийстве и покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По словам замглавы МВД, Антона Геращенко, преступник психически нездоровый человек.

По его данным, 29-летнего убийцу зовут Тарас Усенко. Психическое расстройство у него обострилось после того, как он вернулся из Чехии, куда ездил на заработки.