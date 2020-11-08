В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге мужчина на улице бросился с ножом на прохожих и убил двоих людей. Также сообщается о восьмерых раненых, среди которых есть восьмилетний ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Кривом Роге «абсолютным терроризмом».
Задержанного подозревают в умышленном убийстве и покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По словам замглавы МВД, Антона Геращенко, преступник психически нездоровый человек.
По его данным, 29-летнего убийцу зовут Тарас Усенко. Психическое расстройство у него обострилось после того, как он вернулся из Чехии, куда ездил на заработки.