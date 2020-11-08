Если Белоруссии не удастся продавать электроэнергию на внешние рынки, то от этого будет хуже только литовцам, у которых сохранится высокая стоимость электричества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

В Вильнюсе началась массовая выдача бесплатных йодсодержащих препаратов, которыми власти страны намереваются обеспечить миллион жителей республики.

По словам Алексея Зубца, экологические претензии — это лишь ширма. Европа сама хочет стать производителем энергии и не покупать топливо за границей. Поэтому в ЕС активно пытаются развивать альтернативную энергетику.

Однако альтернативная энергетика невозможна без высоких цен на электроэнергию, потому что она дорогая.

«Поэтому Евросоюз заинтересован в том, чтобы страны ЕС не покупали дешевую энергию, потому что она убивает альтернативную энергетику. С этим связана политика Литвы при попытке запретить белорусскую АЭС и отказе от покупки этой энергии. Это проявление лоббизма очень серьезных финансово-промышленных групп, которые стоят за альтернативной энергетикой», — считает эксперт.

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Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.