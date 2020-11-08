В субботу, 7 ноября, состоялась церемония подключения первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) к объединенной энергосистеме Белоруссии. Ранее власти Литвы назвали БелАЭС угрозой для Евросоюза.
В Вильнюсе началась массовая выдача бесплатных йодсодержащих препаратов, которыми власти страны намереваются обеспечить миллион жителей республики.
По словам Алексея Зубца, экологические претензии — это лишь ширма. Европа сама хочет стать производителем энергии и не покупать топливо за границей. Поэтому в ЕС активно пытаются развивать альтернативную энергетику.
Однако альтернативная энергетика невозможна без высоких цен на электроэнергию, потому что она дорогая.
«Поэтому Евросоюз заинтересован в том, чтобы страны ЕС не покупали дешевую энергию, потому что она убивает альтернативную энергетику. С этим связана политика Литвы при попытке запретить белорусскую АЭС и отказе от покупки этой энергии. Это проявление лоббизма очень серьезных финансово-промышленных групп, которые стоят за альтернативной энергетикой», — считает эксперт.
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Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.