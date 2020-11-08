В субботу, 7 ноября, состоялась церемония подключения первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) к объединенной энергосистеме Белоруссии. Станция находится в Островецком районе Гродненской области в 50 километрах т Вильнюса.
Таблетки йода бесплатно распространяют пять аптечных сетей. Выписка электронных рецептов началась в середине октября.
Всего в Вильнюсе распространят 2,1 миллиона таблеток, которые должны защитить от вредного воздействия радиации.
Власти Литвы в преддверии запуска БелАЭС закупили 4 млн таблеток. Ими предполагается обеспечить миллион жителей республики, которые живут в радиусе 100 километров от АЭС.
Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.