США должны вернуть себе лидирующие позиции в вопросах борьбы с изменением климата. Об этом 8 ноября на встрече с журналистами заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Байден рассказал, чем займется сразу после победы на выборах © REUTERS, Kevin Lamarque

Окончательный выход США из соглашения произошел 4 ноября этого года. По словам Трампа, это решение соответствовало политике «Америка превыше всего». Джо Байден пообещал вернуться к Парижскому соглашению после того, как официально вступит в должность главы государства.

«Как вы знаете, Великобритания стала первой крупной страной, которая поставила цель свести объем выбросов парниковых газов к нулю к 2050 году. И мы надеемся, что теперь президент Байден последует нашему примеру и поможет нам достичь хороших результатов на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в следующем году в Глазго», — сказал Джонсон.

По данным американских СМИ, Джо Байден обеспечил себе победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября.