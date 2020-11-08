Глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где намерен встретиться с руководством Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC). Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Facebook 8 ноября

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«Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон. Цель визита — обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации», — говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что Шевченко будет находиться в США с 8 по 13 ноября.

Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в $5 миллиардов. Первый транш в $2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих средств после утверждения программы должны последовать перечисления оставшихся в четыре приема — примерно по $700 миллионов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.