На протестах в городах Белоруссии было задержано уже более 200 человек, митингующие передвигаются не колонной, а группами, передает издание Deutsche Welle 8 ноября

Участники «Марша демократии» в Минске остались без интернета и линии метро © REUTERS, BelaPAN via REUTERS

Отмечается, что протестующие в Минске передвигаются не единой колонной, а группами разной численности.

Примерно к 13:00 у стелы «Минск — город-герой» собрались уже несколько тысяч человек, которые скандировали «Жыве Беларусь!». Параллельно с этим на Минской кольцевой автодороге проходил автопробег «За единую Беларусь» — его участников сопровождал вертолет с красно-зеленым флагом.

Около 14:30 сотрудники ОМОНа разогнали собравшихся в районе Оперного театра на улице Янки Купалы, а спустя полчаса несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности около станции метро «Пушкинская».

Собеседники Tut.by утверждают, что на одной из центральных улиц Минска звучала стрельба.

Это видео сделано на улице Мельникайте. На земле лежит человек, его окружили силовики, рядом стоит скорая.



— Были слышны выстрелы. Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед. — рассказывает читатель. pic.twitter.com/CQfAW88wjA — TUT.BY (@tutby) November 8, 2020

Что касается других городов, то несколько человек с бело-красно-белыми флагами устроили в Новогрудке (Гродненская область) акцию солидарности с задержанными медиками. Также акция солидарности прошла в городе Смолевичи (Минская область), а в Пружанах (Брестская область) местные жители с бело-красными зонтами «заказали пешеходную экскурсию по всем главным улицам города».

По данным правозащитного центра «Весна», за прошедшие часы на протестах в городах Белоруссии были задержаны около 220 человек. Кроме Минска, задержания произошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Ляховичах.

Так, в Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Местонахождение спортсменов пока неизвестно. В Витебске задержана журналистка теленакала «Белсат» Алена Шабуня.