Участники «Марша демократии» в Минске остались без интернета и линии метро
Участники «Марша демократии» в Минске остались без интернета и линии метро
© REUTERS, BelaPAN via REUTERS
В воскресенье, 8 ноября, в разных городах Белоруссии проходит «Марш демократии». Перед его началом, анонсированным на 12:00, в Минске отключили мобильный интернет, закрыли все станции 3-й линии метро, а в центр стянулись колонны заградительных машин и бронетехники.

Отмечается, что протестующие в Минске передвигаются не единой колонной, а группами разной численности.

Примерно к 13:00 у стелы «Минск — город-герой» собрались уже несколько тысяч человек, которые скандировали «Жыве Беларусь!». Параллельно с этим на Минской кольцевой автодороге проходил автопробег «За единую Беларусь» — его участников сопровождал вертолет с красно-зеленым флагом.

Около 14:30 сотрудники ОМОНа разогнали собравшихся в районе Оперного театра на улице Янки Купалы, а спустя полчаса несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности около станции метро «Пушкинская».

Собеседники Tut.by утверждают, что на одной из центральных улиц Минска звучала стрельба.

Что касается других городов, то несколько человек с бело-красно-белыми флагами устроили в Новогрудке (Гродненская область) акцию солидарности с задержанными медиками. Также акция солидарности прошла в городе Смолевичи (Минская область), а в Пружанах (Брестская область) местные жители с бело-красными зонтами «заказали пешеходную экскурсию по всем главным улицам города».

По данным правозащитного центра «Весна», за прошедшие часы на протестах в городах Белоруссии были задержаны около 220 человек. Кроме Минска, задержания произошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Ляховичах.

Так, в Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Местонахождение спортсменов пока неизвестно. В Витебске задержана журналистка теленакала «Белсат» Алена Шабуня.