Выполнение Минских соглашений в той очередности, в которой их приняли в 2015 года, на сегодняшний день невозможно. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук, передает издание Vesti.ua 8 ноября

Украинский эксперт рассказал, к чему приведет «План Кравчука» по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Кравчук подчеркнул, что для Киева принципиально контролировать участок украинско-российской границы в Донбассе до проведения местных выборов.

«Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира… Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — заявил глава украинской делегации.

По его мнению, компромисс между сторонами возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля над участком границы. Только после этого возможно провести в регионе местные выборы и принимать закон об особом статусе.

Кравчук также выразил надежду на проведение нового саммита лидеров «нормандской четверки» в декабре 2020 года в Берлине, в ходе которого возможно выработать новый взгляд на процесс достижения мира в Донбассе.