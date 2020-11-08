По мнению первого президента Украины, участники нормандского саммита 2019 года допускали тогда возможность «некоторых уточнений» того, что сейчас происходит в Донбассе. Однако, по его словам, за шесть лет ситуация в регионе изменилась и договоренности, достигнутые в 2015 году, устарели.
Кравчук подчеркнул, что для Киева принципиально контролировать участок украинско-российской границы в Донбассе до проведения местных выборов.
«Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира… Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — заявил глава украинской делегации.
По его мнению, компромисс между сторонами возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля над участком границы. Только после этого возможно провести в регионе местные выборы и принимать закон об особом статусе.
Кравчук также выразил надежду на проведение нового саммита лидеров «нормандской четверки» в декабре 2020 года в Берлине, в ходе которого возможно выработать новый взгляд на процесс достижения мира в Донбассе.