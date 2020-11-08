Экс-президент США Барак Обама поздравил своего бывшего вице-президента Джо Байдена и потенциального вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах. Он написал об этом на своей странице в Facebook 7 ноября

Обама публично поддержал Байдена © REUTERS, Kevin Lamarque Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Я также очень горжусь тем, что поздравляю Камалу Харрис и Дага Эмхоффа с революционным избранием Камалы нашим следующим вице-президентом», — заявил Обама.

Он призвал каждого американца дать шанс Байдену и оказать ему свою поддержку, так как тот будет выполнять свою работу, исходя из интересов каждого американца, независимо от того, получил он их голос или нет.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.